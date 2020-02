Truffe a banche, 4 arresti in Salento

(ANSA) - LECCE, 25 FEB - La Guardia di Finanza di Lecce ha arrestato, in carcere e ai domiciliari, 4 salentini, tre uomini e una donna, accusati di aver raggirato banche, società finanziarie e compagnie assicurative, falsificando almeno 160 polizze vita e truffando 130mila euro in provvigioni assicurative e 100mila di un mutuo del Monte Paschi di Siena.

Sei gli indagati dell'operazione 'Camaleonte', in provincia di Lecce e con interessi anche nel Brindisino. Secondo le indagini, il sistema si basava sulla contraffazione di documenti di identità, buste paga e certificazioni amministrative (con dati anagrafici falsi o di defunti), finalizzati ai raggiri, orchestrati anche grazie alla compiacenza di dipendenti delle società truffate, che omettevano i necessari controlli sui documenti esibiti. Le indagini sono partite dal mutuo ipotecario erogato dalla filiale di Galatina (Lecce) del Monte dei Paschi di Siena a un uomo presentatosi 'agente della Polizia di Stato', con generalità però di un ex fantino toscano morto nel 2014.

(ANSA).