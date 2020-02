Pop.Bari: banca condannata a risarcire altri tre azionisti

(ANSA) - BARI, 25 FEB - "Sulla vendita delle azioni, informativa troppo generica consistente in clausole di stile che non soddisfano i doveri informativi a cui è tenuto l'intermediario". E' la motivazione sulla base della quale nei giorni scorsi l'Arbitro per le controversie finanziarie ha condannato Banca popolare di Bari a corrispondere oltre 54 mila euro a due coniugi azionisti, assistiti da Federconsumatori Puglia.

"Pochi giorni prima - spiega Federconsumatori in una nota - era giunta un'altra condanna, stavolta decisamente più sostanziosa, per la vendita delle azioni illiquide ad un risparmiatore", che ha ottenuto il risarcimento di quasi 110mila euro per i "comportamenti scorretti della banca, quali violazioni sulla profilatura del cliente, questionari privi di firma, bassa propensione al rischio, scarsa conoscenza dei prodotti finanziari, mancata esecuzione degli ordini di vendita (in quanto l'utente rientrerebbe nella categoria dei cosiddetti scavalcati)".

L'associazione dei consumatori, "a difesa dei risparmiatori truffati dalla Banca popolare di Bari in tutte le sedi deputate, anche con la costituzione di parte civile per l'azione di responsabilità nei confronti del management scorretto", annuncia un nuovo incontro con gli azionisti per il 28 febbraio a Bari, alle 17 nell'Hotel Rondò.(ANSA).