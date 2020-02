Coronavirus: Regione,zero casi in Puglia

(ANSA) - BARI, 25 FEB - "Il continuo lavoro di accertamento e di sorveglianza attenta ci consente ad ora di escludere nella regione casi di COVID-19. Resta alta l'allerta e il livello di attenzione". Lo sottolinea la Regione Puglia in una nota, diffusa ieri sera dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, in cui si afferma inoltre che sono "risultati tutti negativi al test per SarsCoV-2 i campioni di casi sospetti" giunti fino al 24 febbraio al Laboratorio di riferimento regionale. (ANSA).