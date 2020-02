Coronavirus: Regione Puglia, focolai assai probabili

(ANSA) - BARI, 24 FEB - In attesa di ulteriori provvedimenti del governo nazionale "risulta urgente e necessario porre in essere ogni utile tentativo di prevenire o rallentare la possibilità di insorgenza di focolai epidemici, comunque assai probabili stante la particolare espansività della contaminazione e il flusso di arrivo e rientro in Puglia di numerosissimi cittadini che a causa della adozione delle misure di contenimento adottate in altre Regioni contaminate stanno rientrando presso i luoghi di originaria residenza". E' quanto scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nell'atto "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione COVID-19" licenziato al termine della riunione della task force regionale. La Regione Puglia, pur confermando che al momento non ci sono casi accertati di infezione da Coronavirus sul territorio regionale, non esclude che il contagio possa toccare anche la Puglia. In particolare, preoccupa il rientro di molti studenti e lavoratori dalla Lombardia e Veneto.(ANSA).