Serie A: 4-0 al Lecce, Roma torna a vincere

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La Roma torna vincere. Dopo tre sconfitte di fila e un avvio di anno da dimenticare, la squadra di Fonseca nella giornata in cui, causa coronavirus, si sono giocate solo due partite, all'Olimpiaco si è imposta 4-0 sul Lecce: tre punti pesanti che tengono salda al quinto posto la Roma. A sbloccare la gara ci pensa Under, raddoppio di Mkhitaryan che fa chiudere il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa spazio anche alla rete di Dzeko e a quella di Kolarov, per il poker giallorosso. Per i salentini di Liverani primo stop dopo tre successi consecutivi. (ANSA).