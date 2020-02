Papa: Mediterraneo è mare del meticciato, no a nazionalismi

(ANSA) - BARI, 23 FEB - "Quando si rinnega il desiderio di comunione, inscritto nel cuore dell'uomo e nella storia dei popoli, si contrasta il processo di unificazione della famiglia umana, che già si fa strada tra mille avversità", ha detto papa Francesco nell'incontro a Bari con i vescovi del Mediterraneo.

"Il Mediterraneo - ha affermato - ha una vocazione peculiare in tal senso: è il mare del meticciato, 'culturalmente sempre aperto all'incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione'. La purezza delle razze non ha futuro". "Essere affacciati sul Mediterraneo rappresenta dunque una straordinaria potenzialità - ha aggiunto -: non lasciamo che a causa di uno spirito nazionalistico, si diffonda la persuasione contraria, che cioè siano privilegiati gli Stati meno raggiungibili e geograficamente più isolati".

"Solamente il dialogo permette di incontrarsi, di superare pregiudizi e stereotipi, di raccontare e conoscere meglio sé stessi", ha concluso. (ANSA).