Musica: Diodato, 'Tarantini lottate'

(ANSA) - TARANTO, 23 FEB - "Grazie a tutti, davvero. Taranto, fai rumore". Così Antonio Diodato, vincitore della 70esima edizione del festival di Sanremo, ha esordito questo pomeriggio, accolto da centinaia di fan, nell'appuntamento instore in un centro commerciale di Taranto per la presentazione dell'album "Che vita meravigliosa". E proprio con il brano che fa da colonna sonora all'ultimo film di Ozpetek "La dea fortuna" ha voluto salutare il pubblico nella sua prima uscita a Taranto dopo il trionfo a Sanremo.

Diodato ha poi cantato "Fai rumore", la canzone vincitrice del Festival, il singolo attualmente più venduto nella classifica singoli Top of the music. "Ci ho tenuto a dedicare questa vittoria alla mia città perchè, guardate, siamo bellissimi. E dobbiamo lottare sempre per tutelare la nostra bellezza. Non ce lo dimentichiamo". Domani il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci consegnerà a Diodato un attestato di "civica benemerenza" nel corso di una cerimonia che si svolgerà alle ore 11.30 a Palazzo di Città.