Lecce: Liverani "a Roma per fare gara di sostanza

(ANSA) - LECCE, 22 FEB - "Oramai sta diventando una costante la difficoltà a livello numerico nel reparto avanzato. In attacco disponiamo del solo Lapadula, ma abbiamo vari giocatori con caratteristiche offensive. Dispiace per i ragazzi infortunati, e per tutti noi che dobbiamo fare a meno di loro".

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, anche all'Olimpico, contro la Roma, dovrà fare di necessità virtù, visto che gli indisponibili delle ultimo settimane non recuperano (Falco, Farias, Babacar e Saponara non convocati).

Nonostante tutto il tecnico cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. "Contro la Roma sarà una gara sicuramente difficile e impegnativa - dichiara Liverani - Andremo lì con le nostre certezze e umiltà per fare una partita gagliarda, di sostanza.

Dovremo ripetere la prestazione di Napoli e di altre gare, difendendo quando ci sarà da farlo, e cercando di fare gioco quando possibile". Due squadre che attraversano momenti di forma differenti, ma l'allenatore mette in guardia tutti: "Pensare ad una Roma stanca per l'impegno europeo sarebbe il più grave errore. I loro giocatori hanno grande qualità e sono abituati a disputare tre impegni in sette giorni". (ANSA).