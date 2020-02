Verdone, Puglia di atmosfera e colori

(ANSA) - BARI, 21 FEB - "Si vive una volta sola è un film corale, sentivo il bisogno di tornare alla coralità dopo tre anni di altre esperienze". Carlo Verdone è a Bari, per presentare il suo ultimo film 'Si vive una volta sola', che stasera viene proiettato in anteprima a Bari. Il film, prodotto da Filmauro e Apulia film Commission è stato girato interamente in Puglia l'estate scorsa in località costiere del Salento e a Bari. Verdone, oltre che regista è interprete del film con Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Max Tortora, Marianna Falace e Sergio Muniz. Prima dell'uscita nelle sale del film, prevista per mercoledì 26 febbraio, Verdone e il cast artistico e il produttore Luigi De Laurentiis, hanno incontrato la stampa pugliese al Cineporto di Bari per raccontare la vicenda del film, ma anche le bellezze di una regione che Verdone ha voluto scoprire e immortalare nel suo 27mo film. Presenti Michele Emiliano, presidente della Regione, Antonio Decaro, sindaco di Bari, Simonetta Dellomonaco, presidente di Apulia Film Commission.