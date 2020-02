Musica: l'Adriana Lecouvreur in prima al Petruzzelli

(ANSA) - BARI, 21 FEB - Va in scena il 4 marzo la prima dell'Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea per la regia di Giovanni Agostinucci, al Teatro Petruzzelli di Bari. Orchestra e Coro del Teatro avranno sul podio Jordi Bernàcer, maestro del coro Fabrizio Cassi. Il corpo di ballo è quello della Compagnia Daniele Cipriani, con le coreografie di Giorgio Mancini. Lo spettacolo propone le scene di tradizione di Sormani e Cardaropoli, in una versione moderna di Agostinucci che cura anche costumi e luci.

A dar vita alla protagonista - personaggio tratto dalla vita dell'omonima attrice morta precocemente nel 1730, si sospetta avvelenata da una rivale in amore - sono Maria José Siri (4, 6, 8, 10 marzo) e Valeria Sepe (5 e 7 marzo), mentre Maurizio conte di Sassonia è interpretato da Migran Agadzhanyan (4, 6, 8, 10 marzo) e Dario Di Vietri (5 e 7 marzo); nel cast anche In-Sung Sim, Valentino Buzza, Pietro Spagnoli, Vittorio Vitelli, Roberto Maietta, Nico Franchini, Alessandra Volpe, Silvia Lee, Vincenzo Mandarino. (ANSA).