M5S esclude Conca da Regionarie

(ANSA) - BARI, 20 FEB - Lo sfidante di Antonella Laricchia alle Regionarie del M5S, Mario Conca, è stato escluso dal capo politico, Vito Crimi, dalla possibilità di ricandidarsi come consigliere regionale. La comunicazione a Conca è stata trasmessa questa mattina senza alcuna spiegazione ufficiale: "Ciao Mario, ti comunichiamo che a seguito della decisione del capo politico, la proposta di candidatura per le elezioni regionarie non è stata accettata. Un saluto. Lo staff", la mail arrivata all'attuale consigliere regionale del M5S. Mario Conca è stato lo sfidante di Antonella Laricchia al ballottaggio online sulla piattaforma Rousseau per la scelta del candidato governatore del M5S in Puglia. Antonella Laricchia si è imposta con 1.571 voti contro i 1.171 raccolti da Conca. Il consigliere regionale escluso negli ultimi mesi era stato critico nei confronti di alcune decisioni del suo partito e, l'estate scorsa, aveva caldeggiato un'alleanza anche in Puglia con il Partito democratico.