Cei a Bari:fondamentalismo è contro fede

(ANSA) - BARI, 20 FEB - "Il fondamentalismo, qualunque sia la forma in cui prende corpo, anche quando si fa strada nella vita della Chiesa, è sempre una sconfitta della fede e una negazione della capacità umanizzante dell'esperienza di Dio". Lo ha detto la professoressa Giuseppina De Simone, nella sua relazione su come consegnare la fede alle future generazioni, discussa in occasione della seconda giornata dell'incontro 'Mediterraneo frontiera di pace', a Bari. E' intervenuto anche il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, al quale è stato chiesto un commento sul piano per la pace in Cisgiordania presentato dal presidente Usa. "Un piano di pace perché funzioni - ha detto Patton - deve vedere coinvolti prima di tutto i soggetti che dovrebbero fare pace, quindi c'è bisogno che questi siano invitati da qualcuno a sedersi attorno a un medesimo tavolo. I piani di pace non si possono calare dall'alto".