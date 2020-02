Sardine a Taranto, operai Ilva-Whirlpool

(ANSA) - TARANTO, 19 FEB - Tappa a Taranto della staffetta delle Sardine nelle regioni chiamate al voto, in arrivo da Napoli e guardando alla serata a Squinzano (Lecce), in concomitanza con il leader della Lega, Matteo Salvini, alla Cooperativa Squinzanese Oleificio Sociale.

A Taranto le Sardine pugliesi, campane e lucane, presente Mattia Santori, hanno incontrato alla Discesa Vasto una delegazione di operai della Whirlpool e dell'ex Ilva, con pescatori e abitanti del borgo antico, un 'abbraccio' segnato anche da uno scambio di magliette. Due realtà del Sud che rappresentano un nodo politico ancora irrisolto in termini di sviluppo, ma che sono "anche - è stato spiegato - luogo di speranza per il cambiamento del Paese". Un peschereccio che ha consegnato ai partecipanti reti per la pesca "con lo scopo di mettere insieme i pezzi di un'Italia scollata". E ragazzi della Città vecchia hanno letto una lettera, poi consegnata a Santori, in cui esortano: "Guardateci, non siamo solamente la città dell'ex Ilva". (ANSA).