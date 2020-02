++ Migranti: Bassetti, questione cittadinanza è cruciale ++

(ANSA) - BARI, 19 FEB - "La questione della cittadinanza è cruciale per tutti: è questione che si pone in maniera nuova per gli stessi Paesi di antica tradizione democratica con le sfide dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti, dello spazio pubblico reclamato da tutte le religioni; Paesi che si ritrovano a fare i conti con la pericolosa tentazione a involuzioni identitarie, che minano il fondamento dei diritti inviolabili della persona". Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, in apertura dei lavori dell'incontro 'Mediterraneo frontiera di pace' a Bari.(ANSA).