Papa a Bari:la muraglia avrà colori Pace

(ANSA) - BARI, 18 FEB - La muraglia che circonda il borgo antico di Bari sarà illuminata per la visita del Papa con i colori della pace. L'annuncio è dell'assessore comunale Giuseppe Galasso in occasione dell'accensione della nuova illuminazione artistica dal Fortino S.Antonio verso la Basilica di San Nicola per raggiungere il complesso di Santa Scolastica.

All'inaugurazione ha partecipato il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi. I lavori realizzati da Enel X, la business line del gruppo Enel dedicata ai servizi innovativi e alle soluzioni digitali, sono frutto di una convenzione firmata, a fine ottobre, tra Enel e Comune di Bari. Il nuovo impianto è ispirato a principi di sostenibilità attraverso la sostituzione delle tecnologie tradizionali con sistemi di illuminazione all'avanguardia. Circa 130 punti luce dotati di nuovi proiettori a led consentono un risparmio energetico del 50%. Il nuovo impianto può anche cambiare colore, creare nuovi scenari e rispondere alle esigenze di Soprintendenza e Comune per eventi particolari.