Calcio: Lecce-Spal 2-1, terza vittoria di fila per Liverani

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il Lecce vola, la Spal sprofonda. Il match salvezza, e primo anticipo della 24/a giornata di Serie A, tra salentini ed estensi se lo aggiudica la squadra di Fabio Liverani, al terzo successo di fila, che inguaia ancora di più i biancocelesti di Gigi Di Biagio oggi all'esordio in panchina, sempre ultimi in classifica, a -10 dai salentini e a -8 da quella che oggi sarebbe la quota salvezza. Allo Stadio di 'Via del Mare' finisce 2-1 per i padroni di casa che mettono a segno un successo prezioso per la classifica: con i tre punti di oggi salgono a 25 punti, a +6 dal Genoa terzultimo e in campo alle 18. A decidere il match un gol di Majer al 21' st dopo la rete del vantaggio giallorosso di Mancosu su rigore (41' pt), poi riequilibrato dal pareggio a inizio ripresa (2' st) di Petagna.

Inutile il forcing finale dei biancazzurri prima con Strefezza e poi con Di Francesco che hanno due buone occasioni: il Lecce resiste fino alla fine e Liverani festeggia per la terza partita di fila. (ANSA).