Attesi 40mila fedeli a messa Papa a Bari

(ANSA) - BARI, 15 FEB - Dal 19 al 23 febbraio Bari ospiterà 58 tra vescovi, patriarchi e cardinali provenienti da 20 Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo di tre continenti, Europa, Asia e Africa, per l'incontro "Mediterraneo, frontiera di pace" che si concluderà domenica 23 con la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco. All'evento parteciperanno più di 500 preti e diaconi, 600 religiose e si sono accreditati circa 300 giornalisti provenienti dai Paesi che saranno protagonisti dell'incontro.

Sono stati distribuiti 40mila biglietti gratuiti per i fedeli che vorranno partecipare all'evento di domenica e, per chi non li avesse ritirati nelle rispettive parrocchie, potrà farlo ai varchi di accesso e ai parcheggi che saranno allestiti a Bari.

All'organizzazione della giornata contribuiranno più di 500 volontari. Domenica 23 l'evento si chiuderà con la messa di Papa Francesco alle 10.45 in piazza Libertà, alla quale parteciperanno il presidente della Repubblica Mattarella e il premier Conte. (ANSA).