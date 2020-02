Passante ucciso da camion rifiuti

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 13 FEB - Un uomo di 78 anni, Fernando Castelabate, originario di Foggia, è stato investito e ucciso da un mezzo per la compattazione dei rifiuti, a Roseto degli Abruzzi. L'incidente è avvenuto alle 7:30, in via Marina, nei pressi della casa di riposo dove l'uomo viveva.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri e degli agenti della Polizia stradale del comando di Teramo, l'autista del mezzo della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti, nell'effettuare la retromarcia, non si sarebbe accorto della presenza dell'anziano, che stava attraversando proprio dietro al mezzo. I soccorsi prestati alla vittima sono stati inutili: il 78enne è deceduto sul colpo, ferito mortalmente dal sistema di ancoraggio e sollevamento dei cassonetti posizionato sul retro del camion. Il magistrato ha concesso il nulla osta per la rimozione della salma.