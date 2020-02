Incendio distrugge negozio nel Foggiano

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA) 13 FEB - Un importante incendio è divampato senza causare feriti nel primo pomeriggio all'interno di un negozio di biciclette in viale Usa a Cerignola, nel Foggiano. A quanto si apprende, sono state evacuate a scopo precauzionale diverse abitazioni nello stesso edificio, sovrastanti il locale. Sono stati alcuni vicini a dare l'allarme e i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti di una volante della Polizia, che hanno visto fuoriuscire del fumo denso e nero dalla saracinesca del negozio. Sono quindi accorse due squadre dei Vigili del fuoco, poi impegnate per diverse ore nello spegnimento delle fiamme.

Una volta domato del tutto l'incendio sarà possibile compiere gli accertamenti in grado di stabilire se le fiamme siano di natura accidentale o dolosa. (ANSA).