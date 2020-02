Asl Foggia, 'A pranzo con i nonni'

(ANSA) - SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA), 13 FEB - A San Valentino torna l'iniziativa "A pranzo con i nonni" organizzata al Pta di San Marco in Lamis dalla direzione del Distretto Socio Sanitario, fa sapere l'Asl di Foggia. Gli anziani ospiti dei servizi residenziali, insieme a studenti e docenti dell'Istituto Alberghiero di San Giovanni Rotondo, allestiranno una tavola della tradizione, per il pranzo del 14 febbraio nei locali dell'Hospice: cavatelli, rucola e patate, arrosto di maiale, pane locale e chiacchiere preparate al momento. Gli anziani potranno collaborare in cucina, a organizzare la tavola e accogliere gli ospiti. Così le buone prassi alimentari, considerate dall'Oms elemento cardine della qualità della vita - sottolinea l'Asl - diventano occasione anche per momenti di convivialità. È prevista la partecipazione di oltre cento persone tra pazienti, familiari, operatori. L'iniziativa è nell'ambito del progetto "L'accudimento alimentare" che favorisce, con una dietista, il coinvolgimento di pazienti nelle scelte di nutrizione.(ANSA).