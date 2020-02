Poz carica Dinamo,"vincere Coppa Italia"

(ANSA) - SASSARI, 12 FEB - "Andiamo lì per vincere".

Gianmarco Pozzecco vuole la Coppa Italia. Alla vigilia delle Final Eight in scena da giovedì 13 a domenica 16 febbraio a Pesaro, il tecnico della Dinamo va oltre i quarti di finale di venerdì alle 18 contro l'Happy Casa Brindisi. Per festeggiare il suo primo anno a Sassari e "per regalare un sorriso ai sardi, che soffrono per la situazione del trasporto aereo e la crisi di Air Italy", il Poz vuole la Coppa. "Rispetto Brindisi e quel che sta facendo coach Frank Vitucci - precisa - lo dimostreremo andando in campo con la massimo concentrazione". Ma l'obiettivo della spedizione è dichiarato: vincere.

Però Pozzecco tiene i piedi per terra, un passo alla volta.

"Non ci sono partite scontate né semplici, l'anno scorso Brindisi è arrivata in finale dopo averci battuto", afferma l'allenatore. "Sul piano tecnico siamo due squadre completamente diverse, una atletica e aggressiva e l'altra più votata ai ritmi bassi", sostiene. Ecco perché "sarà una partita difficile per entrambe".

La situazione di Air Italy rimanda la mente di Pozzecco a un anno fa, quando la crisi del latte incontrò la solidarietà del palasport di Firenze, dove lui esordì proprio in occasione delle Final Eight. Il suo pensiero si concentra allora su quest'anno biancoblù. Ringraziati tutti, dal presidente Stefano Sardara al general manager Federico Pasquini, dalla società allo staff tecnico, da quello medico e fisioterapico a chiunque ruoti intorno alla Dinamo, Pozzecco flirta coi tifosi. "Abito in centro e raccolgo ogni giorno testimonianze di affetto e gratitudine - dice - ma sono io che devo ringraziare questa città". Un motivo in più per vincere.