Coronavirus:controlli in aeroporto Bari

(ANSA) - BARI, 12 FEB - Sono migliaia ogni giorno, da una settimana a questa parte, i passeggeri sottoposti a misurazione della temperatura corporea nell'Aeroporto di Bari nell'ambito dei controlli legati all'emergenza coronavirus. "Non sono preoccupati, arrivano col sorriso - spiega il dottor Luca Mascolo, responsabile dell'Usmaf di Puglia, Calabria e Basilicata del Ministero della Salute - spesso sono contenti di aver contribuito a questo tipo di controllo, perché è nell'interesse di tutti e in una situazione di emergenza tutti devono fare il proprio dovere". Gli accertamenti sono gestiti da Ministero della Salute con Protezione civile e alcune associazioni di volontariato, Corte Rosse e Ordine di Malta, che su tre postazioni controllano, con termometri a infrarossi, i passeggeri di provenienza internazionale, area Schengen ed extra Schengen, e quelli provenienti da Roma Fiumicino, "perché lì per problemi logistici - spiega Mascolo - non tutti i transiti vengono intercettati".