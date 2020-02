Lecce: Lapadula, Spal ostica ma continuare così

(ANSA) - LECCE, 11 FEB - Si sta rivelando il valore aggiunto di questo scorcio di stagione, ritrovando quella vena realizzativa che sembrava aver smarrito: Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, tre reti nelle ultime due gare, e una doppietta da applausi realizzata al San Paolo, che ha trascinato i giallorossi alla vittoria. "Sapevamo che a Napoli sarebbe stata una gara complicata, nella quale il nostro avversario sarebbe partito forte - commenta il calciatore -. Nei primi trenta minuti siamo stati compatti e bravi a soffrire. Il gol del vantaggio ci ha dato fiducia e consapevolezza e siamo venuti fuori con il bel gioco". E' un Lecce ritrovato e rinato, rinvigorito anche dai nuovi innesti: "Ci hanno dato una grossa mano - ammette Lapadula - e lo stanno dimostrando sul campo. La sconfitta di Verona ha fatto scattare qualcosa dentro di noi: da quella batosta siamo ripartiti e ora dobbiamo continuare così".

Sabato pomeriggio la sfida contro la Spal, occasione importante per dare una scossa alla classifica, ma Lapadula non si fida: "Verranno a Lecce per fare la gara della vita, e non molleranno di un centimetro. Per noi sarà ancora più difficile delle gare contro Torino e Napoli". (ANSA).