Ambiente: Mattarella scrive a 12enne

(ANSA) - TARANTO, 11 FEB - "Continua ad impegnarti sul problema dell'inquinamento marino e a non perdere la fiducia nel futuro del nostro Paese". E' il messaggio inviato, attraverso l'ufficio di segreteria, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Giulia Tarentini, 12 anni, alunna della scuola media del comprensivo 'Prudenzano' di Manduria. Giulia ha deciso di inviare una lettera al Capo dello Stato, segnalando i rischi di inquinamento del mare che potrebbero derivare dal depuratore in costruzione a Manduria.

"Il Presidente della Repubblica - è scritto - ti ringrazia per le considerazioni che hai voluto condividere sul grave problema dell'inquinamento marino che, vivendo a Manduria, ti sta particolarmente a cuore". Il Capo dello Stato - conclude la lettera - sta profondendo tutto il suo impegno, pur nei limiti delle sue competenze, per questo, facendo sentire spesso la sua voce perché anche l'Italia faccia al meglio la propria parte".

