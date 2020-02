Puglia: Loizzo premia arbitro Ayroldi

(ANSA) - BARI, 10 FEB - Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, ha premiato nella sede dell'assemblea in via Gentile a Bari l'arbitro di calcio Giovanni Ayroldi, che a 28 anni ha esordito il 19 gennaio scorso in serie A, dirigendo Bologna-Verona. "Giovanni 'Gianni' Ayroldi, non è soltanto un patrimonio per il mondo arbitrale, è un esempio per tutti i giovani", ha detto Loizzo premiandolo e augurandogli di continuare a mietere successi. Per Loizzo, il riconoscimento "ha tanti significati, un valore enorme il suo approdo nella massima serie": "Ayroldi - ha aggiunto - dimostra che la determinazione, l'impegno, la passione portano a risultati eccezionali".

Gianni Ayroldi è figlio d'arte (il papà Stefano è stato assistente di gara a livello internazionale e lo zio Nicola ha diretto per anni in Serie A) ma è soprattutto l'ultimo virgulto della prestigiosa scuola arbitrale di Molfetta, come ricordato da Maurizio Gialluisi, componente del Comitato nazionale dell'associazione arbitri, l'Aia.