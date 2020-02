Sanremo: sindaco Taranto, vittoria Diodato è grande gioia

(ANSA) - TARANTO, 09 FEB - "È motivo di grande gioia vedere un artista che realizza il suo sogno. È motivo di grande orgoglio per lui, per la sua famiglia e la comunità tarantina vedere fiorire il suo talento coltivato da impegno, duro lavoro, spirito di sacrificio, costanza e tanto tanto studio". Lo sottolinea il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci commentando la vittoria del cantautore tarantino Diodato alla 70esima edizione del festival di Sanremo.

"Antonio Diodato - aggiunge - ha messo tutti d'accordo" vincendo anche "il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla. Diodato stanotte ha certamente coronato un sogno durante il quale non ha dimenticato la sua città con una dedica delicata e sentita". "In questa giornata di vittoria e soddisfazione - conclude il primo cittadino - auguro a Taranto di 'fare rumore' esattamente come ha fatto Diodato: con impegno, duro lavoro, costanza e tanto tanto studio. Così si realizzano i progetti. E i sogni".(ANSA).