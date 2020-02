A.Mittal: legale con a.d, gruppo resta a Taranto

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - "ArcelorMittal resta a Taranto" e "in udienza abbiamo mantenuto l'impegno di mantenere la produzione". Lo ha detto l'avvocato Roberto Bonsignore che ha parlato al termine dell'udienza a fianco dell'ad del gruppo franco indiano Lucia Morselli. Il legale, invitato dall'ad a parlare con i giornalisti, ha aggiunto che in queste settimane si sono raggiunte "le basi per arrivare a un accordo". (ANSA).