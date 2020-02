Serie A: Inter-Milan a Maresca, Guida per Roma-Bologna

(ANSA) - ROMA, FEB 6 - Sarà Fabio Maresca di Napoli l'arbitro di Inter-Milan, big match della 23/a giornata (4/a di ritorno) del campionato di serie A in programma domenica alle 20.45.

L'anticipo di domani tra Roma e Bologna sarà diretto da Marco Guida di Torre Annunziata. L'anticipo di sabato (ore 20.45) tra Verona e Juventus sarà diretto da davide Massa di Imperia mentre Parma-Lazio - in programma domenica alle 18 - sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi. Queste le designazioni per le altre partite: Brescia-Udinese: Piccinini di Forlì; Fiorentina-Atalanta (sabato ore 15): Mariani di Aprilia; Genoa-Cagliari: Calvarese di Teramo; Napoli-Lecce: Giua di Pisa; Spal-Sassuolo (ore 12.30): Giacomelli di Trieste; Torino-Sampdoria (sabato ore 18.00): Valeri di Roma. (ANSA).