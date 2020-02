Maltempo: vento abbatte alberi, strada chiusa nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 5 FEB - A causa del forte vento, la strada statale 89 all'altezza di Mattinata (Foggia) è stata momentaneamente chiusa al traffico. Lo comunica l'Anas, precisando che il traffico è stato deviato sulla provinciale 55.

E' intervenuto personale Anas per rimuovere gli alberi e ripristinare la circolazione.

Sempre per il maltempo, oltre ad essere interrotti i collegamenti via mare con le Isole Tremiti - sottolinea il sindaco dell'arcipelago foggiano, Antonio Fentini - la violenza del mare in burrasca ha affondato una imbarcazione di circa sei metri di proprietà di un isolano. Il natante, privo di passeggeri, era ormeggiato nel porticciolo di San Domino.

