Lecce: Liverani "nella lotta salvezza non molla nessuno"

"Da qui al 24 maggio sarà una gara senza soste, e speriamo di tenere tre squadre sotto di noi", per cui "bisogna camminare e cercare di fare più punti possibile, perché nessuno molla, ed è un campionato avvincente sia sopra sia anche sotto". Lo ha affermato Fabio Liverani, allenatore del Lecce, a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d'Oro a Coverciano, dove ha ricevuto il premio per la serie B. Il 4-0 col Torino "per noi era fondamentale - ha spiegato il tecnico - abbiamo aspettato febbraio per vincere la prima partita in casa, cominciava a essere un peso soprattutto per i ragazzi e per l'ambiente. La vittoria è arrivata in un modo bellissimo, senza ombra di dubbio, con una grande prestazione: spero solo che sia un punto di partenza, che si continui a girare così, e giocarcela su tutti i campi. (ANSA).