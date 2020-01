++ Pop.Bari: pm, occultati profitti illeciti per 5,6 mln ++

(ANSA) - BARI, 31 GEN - Marco e Gianluca Jacobini poche ore prima il commissariamento della banca avrebbero messo "in atto condotte di occultamento dei profitti illeciti" trasferendo dai loro conti correnti, cointestati alle rispettive mogli, somme per complessivi 5,6 milioni. E' uno dei particolari che motivano le esigenze cautelari per i due ex amministratori della Banca Popolare di Bari, oggi arrestati. Il trasferimento dei fondi sarebbe avvenuto il 12 e il 13 dicembre scorsi. BpB è stata commissariata dal Governo il 13 dicembre.(ANSA).