Porto Molfetta, ripresi lavori da 26 mln

(ANSA) - MOLFETTA (BARI), 29 GEN - Sono ripresi i lavori del nuovo porto commerciale di Molfetta dopo una lunga vicenda giudiziaria conclusa senza colpevoli. In 820 giorni prevedono il completamento della banchina a Nord-Ovest e del molo di sopraflutto, una diga realizzata all'ingresso del porto. "Una diga foranea di 650 metri lineari che andrà a chiudere l'imboccatura del porto", spiega Patrick Atena direttore tecnico della Cmc, capofila dell'Ati che esegue i lavori, per complessivi 26 milioni di euro, in contemporanea con il dragaggio e l'eliminazione degli ordigni bellici.

E' stata anche sottoscritta una convenzione Anas-Comune di Molfetta per realizzare una rotatoria nell'asta di collegamento tra il nuovo porto commerciale e la zona industriale.

"Con il porto commerciale - sottolinea il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini - si riavvia anche la ripresa dei grandi insediamenti produttivi in città: ci sono importanti richieste di insediamento industriale che riscriveranno la storia socioeconomica del territorio". (ANSA).