Sequestrata discarica abusiva a Massafra

(ANSA) - MASSAFRA (TARANTO), 28 GEN - Militari della Guardia di finanza hanno sequestrato a Massafra una discarica abusiva in cui hanno trovato 24mila tonnellate di rifiuti. La discarica era stata realizzata in una gravina da una ditta che lavora il marmo e la pietra in una zona adiacente. Nella discarica, che si trova in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, la ditta sversava gli scarti della lavorazione del marmo e i fanghi reflui derivanti dalla perforazione delle pietre, utilizzando un'apertura a forma di botola appositamente ricavata in una parete della gravina. I militari hanno scoperto che nella gravina c'erano rifiuti di ogni genere, tra cui materiali plastici, metallici, legno e materiale di risulta.

Sia l'area che le attrezzature aziendali sono stati sequestrate, mentre il rappresentante della società è stato denunziato per attività di gestione rifiuti non autorizzata ed inquinamento ambientale.(ANSA).