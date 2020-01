Mafia: De Raho, a Foggia zone grigie

(ANSA) - FOGGIA, 27 GEN - "Le zone grigie rappresentano l'aspetto che rafforza sempre più le mafie, quella borghesia che sostiene le mafie e che le fa crescere". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, a Foggia per un convegno organizzato dall'Università con l'Arcidiocesi. "Questo fa sì che le mafie - sottolinea - riescano a infiltrarsi nell'economia e a stringere legami con la politica". E in questo territorio agiscono "gruppi criminali mafiosi particolarmente violenti, arroganti, capaci di commettere azioni in pieno giorno, incuranti delle conseguenze".

Questa di Foggia, precisa De Raho rispondendo a una domanda, "è una mafia che a volte riesce a dialogare con le altre mafie, anche se spesso questa 'quarta mafia' sembra piuttosto proiettata all'appropriazione del territorio, e di volta in volta a manifestare la propria potenza, e far comprendere alla società che questa mafia è totalmente neutra rispetto a qualunque forma di repressione".