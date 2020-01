Lecce: Liverani "Verona sorpresa,modulo da valutare"

(ANSA) - LECCE, 25 GEN - Archiviato con soddisfazione il pareggio interno contro l'Inter, il Lecce di Fabio Liverani farà visita al sorprendente Verona. Il tecnico giallorosso non nasconde le insidie della gara, riservandosi ancora la scelta sul modulo da mettere in campo: "Domani affronteremo quella che è la sorpresa di questo campionato - sottolinea Liverani - una squadra che ha tenuto un ritmo alto finora, con grande corsa e qualità. Non ho ancora deciso tra la difesa a tre o a quattro, vedremo". In chiave convocati spiccano ancora le assenze di Calderoni e Farias, ancora alle prese con malanni fisici, del difensore Riccardi, ormai prossimo al trasferimento a Pisa, e dell'ultimo arrivato Riccardo Saponara. E Liverani spiega la scelta di non aggregarlo al gruppo per la trasferta in terra veneta: "Il ragazzo da dopo Natale si è allenato da solo perché aveva già scelto di accettare la nostra proposta. Alla ripresa degli allenamenti starà nel gruppo, lui deve solo mettere a disposizione le sue qualità, nulla di più o di meno".

Infine commenta la decisione di vietare la trasferta ai tifosi residenti nella provincia di Lecce: "Credo che il fatto di vietare la trasferta ai nostri tifosi sia una sconfitta per il calcio". (ANSA).