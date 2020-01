Tunnel con luminarie in aeroporto Bari

(ANSA) - BARI, 24 GEN - Un tunnel con rosoni tipici delle luminarie pugliesi, con forme floreali e colori vari, posti su un reticolato geometrico quadrangolare: lo ha realizzato per l'aeroporto di Bari la 'Paulicelli Light design' specializzata nella realizzazione delle luminarie. I rosoni sono realizzati in legno con lampadine multicolore led a basso consumo.

"Il tunnel - spiega Domenico Paulicelli - trasformerà l'ambiente circostante e sarà un primo punto di riferimento utile a far capire a chi arriva in Puglia quanto sia festosa e gradevole l'aria che respirerà imbattendosi nell'allegria, nell'arte, nei colori e nei sapori del nostro territorio. Siamo quindi lieti di poter arricchire, con questo progetto, il gusto visivo pregevole dell'offerta turistica della nostra regione".

