Petruzzelli apre stagione con Verdi

(ANSA) - BARI, 24 GEN - Si inaugura con 'Un ballo in maschera' di Giuseppe Verdi la stagione 2020 della Fondazione lirica Petruzzelli e Teatri di Bari. Si tratta di un allestimento della Fondazione del Teatro regio di Parma curato da Massimo Gasparon che ha ripreso le scene e i costumi originali di Pierluigi Samaritani di una celebre edizione del 1989. La direzione dell'orchestra è affidata a Giampaolo Bisanti e Leonardo Sini. 'Un ballo in maschera' debuttò a Roma nel 1859.

"Con questa opera, la meno politica di quelle composte da Verdi, siamo - ha sottolineato Giovanni Bietti nella presentazione - in una fase di maturità artistica del compositore, quando mette in musica lo stile francese, unendo gli elementi lirici italiani con quelli più gioiosi del gusto francese nella grandiosità del 'grand opéra". La vicenda, cui si ispira il libretto di Antonio Somma, è un episodio realmente accaduto, un attentato al re di Svezia Gustavo III, raccontato nel dramma omonimo di Eugene Scribe e musicato da Daniel Auber nel 1833.