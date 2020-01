A Putignano 'Terra vista dal Carnevale'

(ANSA) - BARI, 24 GEN - Torna il Carnevale di Putignano, con la 626esima edizione dedicata all'ambiente. Il tema scelto per i giganti di cartapesta è 'La terra vista dal Carnevale'. A questo si ispirano i carri 'Madre terra l'ultimo paradiso terrestre'; 'L'apocalisse'; 'Kaosecoista'; 'Casca la terra, tutti giù per terra!'; 'L'ultimo giro di giostra'; '...di domani non v'è certezza'; e 'Codice rosso'. Sfileranno il 9, 16, 23 e 25 febbraio, mentre una grande festa della pentolaccia, il 29 febbraio, chiuderà lo spettacolo con il concerto di Donatella Rettore. Domenica 9 febbraio, invece, sarà il percussionista e cantautore Tullio De Piscopo a esibirsi; mentre domenica 16 febbraio sarà protagonista il cabaret con lo spettacolo del duo comico Toti & Tata. Domenica 23 febbraio sarà la volta di Selton, band folk rock brasiliana. Confermato anche per questa edizione l'appuntamento con 'Carnevale N'de Jos'r', tra balli, maschere e gastronomia nei bassi del centro storico. Info su 'carnevalediputignano.it'.