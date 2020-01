Calcio:Lecce;Rossettini,contro l'Inter in momento complicato

(ANSA) - LECCE, 17 GEN - Archiviato il girone di ritorno con una classifica che comincia a farsi preoccupante, il Lecce è pronto a iniziare il giro di boa del campionato.

Il difensore giallorosso Luca Rossettini esamina lo stato di forma attuale della squadra: "Non siamo sereni per il momento che stiamo attraversando - dichiara il calciatore - è un periodo dal quale intendiamo uscire al più presto possibile. Avevamo l'occasione di farlo nelle due ultime gare, ma i risultati non ci hanno dato ragione. Non siamo sereni, ma siamo consapevoli di poter uscire da questa situazione".

Domenica al Via del Mare, sempre a secco di vittorie interne, arriva l'Inter di Antonio Conte. "Hanno calciatori di livello mondiale - ammette Rossettini - e il posto in classifica ne attesta la forza. Ovvio che per noi sarà una gara difficile, che stiamo preparando in un momento complicato della nostra stagione". "Dobbiamo crederci e mettere in campo la necessaria motivazione - conclude - per conquistare punti contro squadre del genere: solo giocando da squadra possiamo venirne a capo".

(ANSA).