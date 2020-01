Migranti: Sasso(Lega),domani a Taranto ribadirò il nostro no

(ANSA) - BARI, 15 GEN - Il deputato pugliese della Lega, Rossano Sasso, annuncia in una nota che la nave Sea Watch arriverà "domani alle 8" a Taranto, il cui porto è stato assegnato ieri dal Viminale per lo sbarco dei migranti a bordo, e ribadisce che sarà presente per sottolineare "il no della Lega a questa immigrazione senza regole voluta dal Governo Pd-M5S". Sasso spiega che nell'occasione cercherà "di reperire informazioni ufficiali che dal ministero dell'Interno continuano a tenere nascoste". "Oltre un mese fa - precisa - ho presentato una interrogazione parlamentare a risposta scritta, in cui in sostanza chiedo al Ministro Lamorgese come mai gli immigrati sbarcati a Taranto (in altre circostanze, ndr) non siano stati ancora ricollocati, ma siano rimasti ancora nel Cara di Bari".

Sasso cercherà di sapere anche "perché sempre più navi sbarcano proprio a Taranto, come mai poliziotti francesi e tedeschi vengono sul territorio italiano (nel Cara di Bari) a scegliersi quali immigrati ricollocare nei rispettivi Paesi, e quanti sono gli immigrati effettivamente ricollocati dopo il 23 settembre 2019".

"I cittadini - conclude - hanno il diritto di sapere, e i milioni di italiani che hanno votato Salvini e Lega, hanno il diritto di esprimere il proprio dissenso alla ripresa di questa immigrazione senza regole. Sarò a Taranto domani mattina proprio per questo".(ANSA).