Giovinazzo, emerge antica colonna

(ANSA) - GIOVINAZZO (BARI), 15 GEN - Un'antica colonna di epoca non ancora databile ma quasi certamente precedente alla costruzione della Concattedrale di Giovinazzo risalente al XII secolo, è stata riportata casualmente alla luce durante lavori privati di allaccio alla rete idrica pubblica in via Marina.

In seguito a sopralluoghi compiuti dall'Amministrazione comunale con la Soprintendenza Archeologia, è emersa la necessità allargare lo scavo perchè pare che la colonna faccia parte di un sito più esteso. Successivamente, la colonna ed eventuali ulteriori reperti che dovessero riaffiorare saranno rimossi, ripuliti e restaurati.