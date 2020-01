Calcio: festa social per 112 anni Bari

(ANSA) - BARI, 15 GEN - Un anniversario da celebrare con foto e video del popolo biancorosso: il Bari - che oggi festeggia i 112 anni della fondazione del club - ha chiesto ai tifosi di inviare ricordi dei momenti più appassionanti della storia sociale per poi riproporli sui canali social ufficiali. Questo il messaggio del Bari: "L'amore si misura in attimi.

Il nostro è senza fine. Ieri. Oggi. Sempre. Forza Bari! #112Bari #alzalacresta #noisiamoBari". "In 112 anni di storia - è scritto nell'invito sul sito ufficiale del club - sono stati tantissimi i momenti da ricordare. Raccontaci il tuo, quello che ti ha fatto sorridere, emozionare, commuovere. Inviaci un racconto, una foto o un video via mail a comunicazione@sscalciobari.it o con un messaggio privato su Facebook e Instagram. Pubblicheremo i ricordi più belli sui nostri canali ufficiali".