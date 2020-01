Liverani, a Parma per riprendere il cammino

(ANSA) - LECCE, 12 GEN - E' un Lecce incerottato quello che si appresta a chiudere il girone di andata nel posticipo di domani sera a Parma. Ben 5 i calciatori (Tabanelli, Farias, Calderoni, Majer e Shakov) che resteranno, infatti, nel Salento a curarsi i vari guai fisici. Fabio Liverani, tecnico dei giallorossi, però, non intende abbassare la guardia: "L'emergenza continua, ma tra i convocati abbiamo i giocatori per fare una gara dignitosa - dice l'allenatore - A Parma chiuderemo il girone d'andata, tireremo le somme e vedremo cosa migliorare sia da un punto di vista di punti che di prestazioni: è necessario riprendere il cammino e correre, perché nel girone di ritorno i punti peseranno ancora di più". Scelte quasi obbligate di formazione, stante le numerose assenze, con il nuovo arrivato Deiola pronto a prendersi una maglia da titolare nel centrocampo giallorosso. "Affronteremo una squadra che non si può considerare una sorpresa, in quanto in estate ha fatto un mercato importante - conclude il tecnico - E' una formazione che sta facendo molto bene, guidata da un tecnico al quale bisogna fare solo complimenti. Sarà fondamentale gestire le forze e le energie, perché non ho molte alternative". (ANSA).