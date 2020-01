Fòcara di Novoli, arte sarà protagonista

(ANSA) - NOVOLI, 11 GEN - In occasione dei festeggiamenti per Sant'Antonio Abate a Novoli, che culmineranno il 16 gennaio con l'accensione della Fòcara, il falò più grande del Mediterraneo, alto 25 metri e largo 20, è stata allestita nel Palazzo Baronale una mostra che sarà inaugurata il 12 gennaio: protagonisti, informano gli organizzatori, "saranno il cavallo di Mimmo Paladino, il 7 di Ugo Nespolo, le rose di Jannis Kounellis, le incisioni di Hidetoshi Nagasawa, l'opera unica di Gianfranco Baruchello". "Porteremo all'attenzione dei visitatori - evidenzia il presidente dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, Luigi Puzzovio - la qualità delle produzione artistica presente a Novoli. È una mostra straordinaria che ha l'obiettivo di favorire il rapporto tra il mondo dell'arte e quello dell'industria culturale e turistica". "È solo l'inizio di una programmazione - spiega il sindaco Marco De Luca - che intorno alla Focara sviluppa una rete di collaborazioni per favorire la crescita culturale e artistica. Candidiamo Novoli a museo diffuso di arte contemporanea".(ANSA).