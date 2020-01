Corteo antimafia Foggia:Emiliano,criminali non ci fermeranno

(ANSA) - BARI, 10 GEN - "Oggi siamo a Foggia con tutti i sindaci della Puglia e cittadini pugliesi che stanno dando solidarietà e sostegno alla città di Foggia minacciata e intimidita dalla mafia. Tutti al fianco dei cittadini di Foggia, di #donLuigiCiotti, di Libera Puglia, di Avviso Pubblico". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che partecipa al corteo di Libera nel capoluogo dauno.

"La rete nazionale degli Enti locali antimafia senza bandiere di partito per far sentire a tutti i testimoni che stanno denunciando questi criminali - aggiunge - alle Forze dell'Ordine ed alla Magistratura la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Tutta la Puglia è Foggia e così sarà per sempre".

"La Puglia - conclude - non torna indietro e non si farà fermare da questi criminali".(ANSA).