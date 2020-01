Voli: Bari da record, 5,5 mln passeggeri

(ANSA) - BARI, 8 GEN - Per Aeroporti di Puglia il 2019 si chiude con numeri ritenuti "da record". Complessivamente, su Bari e Brindisi, i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 8.225.394 (oltre 5,5 milioni solo a Bari), con un incremento del 9,8% rispetto al 2018. Su base annua il traffico di linea nazionale, tra Bari e Brindisi, è cresciuto del 5,2%; ancor più netto l'incremento per la linea internazionale che, con 3.129.333 passeggeri, ha segnato un +18% rispetto al 2018. In crescita anche il segmento charter che registra un +9,8% su base annua. Lo rende noto in un comunicato il presidente di AdP, Tiziano Onesti, che annuncia "l'avvio di un volo su Israele e la definizione di accordi funzionali per l'apertura di collegamenti verso grandi destinazioni in USA e Cina". L'aeroporto di Bari - è detto nella nota di AdP - ha superato un traguardo storico: nel 2019, infatti, i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 5.531.580, il +10,2% rispetto al totale 2018; di questi 2,41 milioni (+18%) si riferiscono ai voli internazionali.