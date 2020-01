++ Attentati a Foggia: Lamorgese, data risposta immediata ++

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Grande soddisfazione per l'operazione di polizia giudiziaria di questa mattina a Foggia, coordinata dalle Procure della Repubblica di Bari e di Foggia. Grazie alla magistratura e alle centinaia di donne e uomini delle Forze di polizia che hanno effettuato controlli e perquisizioni in diversi quartieri della città: è stata data una risposta immediata ai recenti episodi delittuosi che hanno colpito quel territorio". Lo afferma, in una nota, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.(ANSA).