Iniziativa Us Lecce con Arcidiocesi a difesa olivo salentino

(ANSA) - LECCE, 31 DIC - Si è svolta questa mattina, nel salone dell'Episcopio di Piazza Duomo a Lecce, la conferenza stampa del progetto #forticomegliulivi, campagna di sensibilizzazione sociale lanciata dall'Unione Sportiva Lecce, in collaborazione con Arcidiocesi di Lecce, Associazione Italiana Città dell'Olio e Centro Studi Visioni da Sud.

L'iniziativa è stata pensata per richiamare l'attenzione sul dramma della xylella fastidiosa, che ha colpito la Puglia ed il Salento in particolare.

Con lo slogan "Il Lecce scende in campo per il futuro" si intende rappresentare l'unità di intenti in ambito sportivo e calcistico, necessaria per creare un coinvolgimento sociale e una partecipazione emotiva attorno ad una piaga di carattere economico, ma anche naturalistico e paesaggistico.

La società giallorossa è impegnata con una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione del problema. Il tecnico Fabio Liverani ed alcuni calciatori sono i protagonisti di alcune cartoline realizzate a sostegno dell'iniziativa ed in occasione della prossima gara casalinga con l'Udinese, in programma il 6 gennaio, prima del fischio di inizio, sarà esposto al centro del campo lo striscione del progetto e verranno attuate una serie di azioni a sostegno. (ANSA).