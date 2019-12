Calcio: Lecce; ripresa la preparazione,tre in differenziato

(ANSA) - LECCE, 30 DIC - Dopo i giorni di riposo concessi in concomitanza con la sosta natalizia del campionato, il Lecce si è ritrovato in mattinata sul manto erboso dell'Acaya Golf Resort, agli ordini del tecnico Fabio Liverani, per la ripresa degli allenamenti. Prossimo impegno ufficiale dell'anno solare lunedì 6 gennaio alle ore 18 contro l'Udinese al Via del Mare.

Hanno svolto un lavoro differenziato Majer, Meccariello e Calderoni, che salterà la sfida contro i friulani per squalifica. Assenti in permesso Babacar, Farias e Vera il cui rientro è previsto nel pomeriggio di oggi. Domani mattina allenamento, a porte chiuse, sempre sul campo dell'Acaya Golf Resort. (ANSA).