(ANSA) - PESCHICI (FOGGIA), 24 DIC - Potrebbe essere di natura dolosa l'incendio che la scorsa notte ha danneggiato il lido "Calalunga" a Peschici, sul Gargano. Le fiamme hanno distrutto un fabbricato adibito ad infermeria e alcune cabine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, da una prima ispezione, non hanno trovato tracce di liquido infiammabile ma gli investigatori dell'Arma non escludono la natura dolosa del rogo. La zona purtroppo non è servita da telecamere di sicurezza. I carabinieri hanno ascoltato la titolare dello stabilimento balneare la quale ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive e di non aver avuto dissidi con alcuno.(ANSA).